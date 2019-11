Baudet & Hiddema walgen van meer meer Hollandse Pot in kamerrestaurant

Lang leve het CDA. Lang leve Jaco Geurts. Dankzij doortastend politiek handelen van de christendemocraten komt er vaker Hollandse Pot ter tafel op het Binnenhof. Boerenkool! Stamppot Rauwe Andijvie! Aardappels met stip! Snert! Sudderlappen!

Het huidige assortiment in de Kamerrestaurants is voor een deel al biologisch en veganistisch. Zo is er veganistische bloedsinaasappelsap (!) met ’sprankelend Alpenwater’ (!!) te koop van een bedrijf uit Londen, glutenvrije kikkererwtenchips (!!!!) uit Ierland, CO2-neutrale groene thee (!!!!!) uit Oostenrijk, biologisch vruchtensap uit Sicilië (!!!!!!!!) en een Zweeds aloë-veradrankje (!!!!!!!!!!) met ingrediënten uit Taiwan.

Alleen Forum voor Democratie STEMDE NIET voor verruiming van het menu met Hollandse producten. Stelletje Nederlandhatende etnofiele arrogante lapzwansen. Op naar de 0 zetels!