In Deventer hangen ze in de aanloop naar 5 december altijd een paar Sinterklaasbanners op over een winkelstraat. Gezellig, sfeertje, pepernoten, alles. Om moverende redenen kwam er heisa over de snoetjes van de Pietjes op de banner en dus heeft een kunstenares die knapen maar gewoon RAL 9010 overgeschilderd. Nog even los van de discussie of die Piet zwart of niet zwart moet zijn. De Witgeschilderde Piet ziet eruit als een zieke kraai. Het absolute toppunt van de blankificering van de kindermaat. We zeggen wel gewoon tegen kleine Storm (3 jaar) dat Piet met zijn hoofd door een schoorsteen vol asbest gleed. Enfin, de Witte de Witmangpiet wordt natuurlijk ook niet geaccepteerd en dus is er weer gedoe. Gelukkig heeft de verantwoordelijk onderneemster besloten de banners volgend jaar niet meer op te hangen, want zij heeft ook wel door dat de verschrikkelijke vechtscheiding tussen 'Sinterklaasfeest' en 'Gezelligheid' de meest sappige breuk is sinds Brexit, André & Monique en Peter R. & Transavia. Het schijnt trouwens dat 'gezelligheid' een Nederlands woord is maar we vinden er geen donder meer aan, zo.