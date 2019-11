Bizar-ranzige uitzending van Medialogica op de NPO gisteravond. Het HUMAN-programma dat doorgaans nog best te pruimen is, bleek overgelopen naar The Dark Side en staat nu op Antifa-barricades met stenen te gooien en brandende lappen in brievenbussen te proppen. Zeg iets krities over immigratie, en je bent meteen een altright NAZIRACIST met een witte puntmuts die naar wapens aan het grijpen is. Het Beste Kamerlid van Het Ooit Zo Vrije Nederland, de heer Bosma, heeft reeds aangekondigd verantwoordelijk minister Slob eens stevig aan den tand te voelen inzake deze taxpoet gefinancierde vuilspuiterij en belastinggeldrioolhaat. Dus we tunen maar weer ff in.

Update: Nu met bijdrage van de heer Bosma. Rest van debat na de break.