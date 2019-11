Goeie genade wat een megalomane jekkel. Alsof de designer van Lamborghini uit de inrichting is gehaald om 'm na een paar opdoffers van een Tesla Coil helemaal loco te laten gaan op een cocktail van Mad Max en Back to the Future. Maar hey. Als de presentatie van je auto in de ochtendtrends het door aandachtsgeil Nederland omarmde niemendalletje 'Goedemorgen' alsook Twitter-fav 'Marokko' verslaat, dan doe je het goed. Vannacht was de presentatie van de Cybertruck, de pick-up en supposed to be F150-killer van autoboer Tesla. Volledig krasvrij, onbreekbaar gepantserd glas (dat tijdens de presentatie wel gewoon brak) en als we 'm zo zien stealthmodus om met 900 km/h onder de snelheidsradar door te warpen. Nu gaan we het ding in Nederland alleen zien in Dalfsen en Hasselt en omstreken, maar in Amerika rijdt het halve land in een F150 of een Silverado. Benieuwd hoe deze elektroruft zich tussen die slurpende totaaliconen in gaat wurmen. De esthetische kwestie, die laten we wel aan de kenners over - jullie. Roept u maarrrrr..

CYBERTRUCK Zeg het maar Yes please!

Nope nope nope

Shut up and take my schoonmoeder

Daihatsu Cuore



Poll is Verlopen.