Is er dan helemaal niets meer Heilig aan de Koe? Eerst al het Duitse raspaardje Porsche met zo'n gare SUV. Toen kwam zelfs die design-psychiatrische inrichting van Lamborghini met zo'n gruwelijk apparaat, de megalomane Urus. Ford Mustang, ook al naar SUVstan. En nu is er de DBX van de Engelse seksgevers van Aston Martin. Too much? Nee joh. 549 pk méér dan het paard van Britt Dekker en omdat auto's begrenzen voor Duitse losers is (in Nederland mag je toch niet harder dan 100, dus boeien) tikt deze uiterst elegante kogel gewoon netjes de 300 km/h aan. Verder kunnen er heel veel spulletjes mee want bagageruimte maar dat interesseert helemaal niemand. Als wij op auto's waren, waren we op deze. Joehoe Van Rossem & Paarse Broek doe es bedrijfsauto regelen.

