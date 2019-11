Natuurlijk, we weten dat het er ooit een keer van zou komen. Zelfs Porsche deed het al. En BMW en Audi gingen al veel eerder overstag. Merken voor de kleinere luiden volgden eveneens, er is bijna geen automerk die ze niet meer bouwt. Je moet ook met de toekomst mee, de regels worden strenger, en je wilt toch opzien baren. Maar dat Ford nu DIT doet moet hun edele Mustang, misschien wel de meest iconische der Amerikaanse spierbundelbolides. Ronkende big block V8 want er is geen enkel substituut voor kubieke centimeters cilinder. Magnifieke speciale edities die iedereen kent. De '68 fastback als klassieker want Bullit, maar ook de bijzondere versies: Boss, Mach 1, King Cobra, de excentrieke California en - oh jongens we kwijlen er nog van als we er aan denken en niet alleen omdat Angelina Jolie toen in haar prime was - de 1967 Shelby Mustang GT500 in wapengrijs, inderdaad: Eleanor. Hoewel voorganger GT350 (1965) eigenlijk de échte iconencake pakt.

Maar we dwalen af naar dagen van vergankelijkheid, want vandaag zijn er foto's uitgelekt van de nieuwste Mustang. En die vervullen ons van droefheid en, in alle eerlijkheid, woede. Ford. Wat heb je gedaan. Wat doe je. Waarom. Waarom? De nieuwe Mustang is gelekt (door ouderwets linkhacken op de Ford-website, lol) en het is een.... Sports Utility Vehicle geworden... Die er uit ziet "alsof een Model 3 en een Mondeo hebben liggen ketsen." For the love of all things American die met starre achteras vooral heel goed keihard rechtdoor kunnen knallen: WHY, FORD, WHY!!?? *vertwijfeld de handen ten hemel reikt*

Goeie batterijduur wel!

Maar ja het is niet dit hè