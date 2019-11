Google is uw vriend. Kent u die uitdrukking? Dat je iets niet weet, dat je iets vraagt, en dat iemand je dan de geniale tip geeft dat het misschien wel op internet staat. Vroeger had iedereen de Enkhuizer Almanak, de Winkler Prins Encyclopedie, de Grote Oosthoek of die pockets van Sesam. Stonden allemaal antwoorden in. Maar tegenwoordig heeft iedereen Koekel, wat best vet handig is. Je tikt wat in, en je krijgt een antwoord. Zo heeft Alkmaar, die schitterende stad uit dit Volkskrant-interview met die mevrouw die u met allemaal nieuwe buren opzadelt, Ankie Broekers-Knol, (LOL @ "grenzen") helegaar geen 100.000 inwoners. Maar veel meer. VEEL MEER. Ach ja, weet zo'n krant of staatssecretaris veel.