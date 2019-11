GRIP1 in Vlaardingen, alwaar hulpdiensten massaal zijn uitgerukt richting de Vulcaanhaven. Er zou sprake zijn van 'tientallen verstekelingen' op een veerboot richting Engeland. Volgens de NOS is er sprake van 'een medische noodsituatie'. Volgens deze knaap van het AD rijden ambulances 'af en aan'. Tien ambulances en een MMT ter plaatse. Later meer.

UPDATE 19.18 - NOS: "De bemanning heeft de verstekelingen gevonden"

UPDATE 19.19 - Volgens Roovers gaat het om DIT schip. Het zou gaan om 26 vluchtelingen in koelcontainers. Schip van DFDS heeft rechtsomkeert gemaakt en meert om 19.30 uur weer aan in Vlaardingen.

UPDATE 19.42 - DFDS bevestigt de aanwezigheid van 'meerdere verstekelingen op een schip dat vanaf de Vulcaanhaven van Rotterdam-Vlaardingen richting Noordzee koers heeft gezet'. "Er kwamen migranten aan boord in een trailer", aldus een woordvoerder tegen De Tele. DFDS wacht tot de politie aan boord komt - onduidelijk is hoe het met de verstekelingen gaat.

UPDATE 19.49 - Rode Kruis stuurt noodhulpteams.

UPDATE 19.52 - Politie: "Een groep van zeker 25 verstekelingen aangetroffen."

UPDATE 20.13 - Verstekelingen levend van boord gehaald. "Het gaat om 25 mensen die van boord worden gehaald en eerst de medische ontvangen die zij nodig hebben. Vanaf het schip kwam eerder het bericht dat er geen mensen overleden zijn."