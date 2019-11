De politie in Nijmegen is uitgerukt voor een melding over een man die volgens de Gelderlander zou dreigen 'mensen in de buurt te beschieten'. De krant meldt dat de man volgens de melding een vuurwapen bij zich heeft en dat agenten ter plaatse kogelwerende vesten dragen. De omgeving is 'ruim afgezet'. De melding is gedaan vanuit Achter de Bank, waar een instelling is voor mensen met ernstige psychiatrische problemen. Later meer.

UPDATE 17u05: Via de Gelderlander: "De politie brengt de situatie momenteel in kaart, agenten wachten vermoedelijk op een arrestatieteam met een onderhandelaar. Op straat is het rustig."

UPDATE 17u14: Een politiewoordvoerder bevestigt aan Omroep Gelderland dat het erop lijkt dat de man een patiënt uit de WoonZorg-instelling is.

UPDATE 17u38: Volgens de Gelderlander is rond 17u30 een arrestatieteam gearriveerd.

UPDATE 18u09: Volgens Omroep Gelderland is ook bemiddelaar gearriveerd. De verslaggever ter plaatse werd "door de politie te verstaan gegeven dat hij een beetje dekking moest zoeken achter een boom, omdat anders zijn veiligheid niet kon worden gegarandeerd."

UPDATE 18u18: Ook De Gelderlander meldt dat de verdachte 'volgens ingewijden' een patiënt en bewoner van WoonZorgNet is.

UPDATE 18u36: Volgens De Gelderlander maakt de politie zich klaar voor een inval.

UPDATE 18u46: "Tien mannen met wapens en kogelwerende vesten gaan omstreeks 18.42 uur richting het pand."

UPDATE 18u51: De politie meldt dat de verdachte is aangehouden.