Met zwaar materieel reageerde Berlicums finest gisteravond laat op een deerne in nood. "Een duikteam, de brandweer, meerdere eenheden van de politie én een ambulance zijn zaterdagavond met spoed uitgerukt in Berlicum. Ze zochten naar een vrouw die in het water zou liggen". De waarheid leek echter, zoals wel vaker, iets meer in het midden te liggen. Het was namelijk geen vrouw, maar een uil. "Ze zochten langs de kant en schenen met lampen in het water. Een duikteam stond al klaar om het water in te springen. Opeens hoorde een agent een uil in een boom een hard geluid maken, waarna de hulpdiensten zich afvroegen of dit het geluid kon zijn geweest van de melder. De meldkamer luisterde het bandje terug van de melding en belde de melder op. Die vertelde dat het bij nader inzien ook een uil kon zijn geweest." Nou, wij hebben de geluiden er nog eens naast gelegd, en als het de bovenstaande krijsende kerkuil (barn owl) of een bosuil (barred owl, 1:07) die gewoon verstaanbaar om hulp roept, dan lijkt zo'n vergissing ons inderdaad wel te vergeven.