Hooligans in alle kleuren en tinten / verzieken een feest / voorheen voor alle gezindten. Kijk, dat Zwarte Pieten debat, wij geloven het inmiddels wel. Die Blokkeerfriezen, dat was de laatste deëscalatie (de-escalatie, ja. De éscalatie, zat in die dieselbussen). Spoelvoorwaarts twee jaar: Gekaapt door gekken, hun media en hun social media accounts. Op de rand van burgeroorlog - en nu echt, ook zonder beelden van vrijdagavond uit Den Haag. Vijf demo's ( VIJF ! lol, herstel: VIER) bij de intocht in Eindje, je mag blij zijn als je nog een Sint kunt vinden die niet op een onvermoed moment ineens keihard STINKHOERRRR brult van onder z'n mijter en achter z'n plakbaard. Hierrr was het druk, elders is ondertussen geen hond geïnteresseerd. Ome Holman reed de moed in onze schoenen, als strooigoed voor de ziel. Ook/zelfs/nota bene/of all people Abou Arnoud schrijft zinnige dingen. Respect voor! En zojuist zakte de onnavolgbare Dennis Honing door de schoorsteen. Brandschoon, ook nog. Met een "column" van 26 minuten, wie had dat in godsnaam op z'n verlanglijstje?