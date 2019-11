Okee hij gaat kennelijk al een week+ rond maar gave grafiekjes blijven gaaf, zoals deze van de voetbaldoelpunten en deze van de beste merken. En nu is er dus bovenstaande video van de best verkopende artiesten van 1969 tot nu, waarin we beginnen met een awesome lijstje met onder meer The Beatles, Elvis, The Doors en Bob Dylan, om via Elton John, Eagles, een dominantie van Michael Jackson en daarna The Backstreet Boys, Eminem en Rihanna te eindigen bij de dikke vette CRACK van tegenwoordig: Draak, die gap van Despacito en rooie Ed de vleeskroket. Verplicht onderwijsmateriaal voor in de muziekles op de scholen desondanks, maar boy where did we go wrong.