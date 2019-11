De asielinstroom van week 45, bestaande uit eerste asielaanvragen, herhaalde asielaanvragen, hervestiging, herplaatsing en nareizigers bedroeg ongeveer 700. Dat meldt de Rijksoverheid op de rijkswebsite waar wekelijks de instroomcijfers worden gemeld. 700 is ongeveer evenveel mensen als er in het dorpje Buren op Ameland wonen. Ameland is op het kaartje van Jan Latten hieronder dat blauwe eiland naast Terschelling. Stomme saaie eilanden verder. Texel is veel beter, en die boottocht duurt lekker kort. Nadeel van Texel is weer dat werkelijk iedereen op Texel "Texelse Producten" verkoopt. Gek word je er van. Verkoop verdomme eens Vlielandse Producten! Maar we dwalen af. In één week tijd is wéér een heel dorp naar Nederland geïmporteerd. Gaat al 45 weken zo. Geen wonder dat die bouwers nu bij Rutte op bezoek zijn om te vragen of ze alsjeblieft hun mensen weer de steigers op mogen sturen. Tot zover de weekcijfers. Tot volgende week!

Dusss. In vijf jaar 1 Den Haag erbij