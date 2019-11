De Formule 1 ziet de donkere wolken van de tijdsgeest en denkt: als we nu niks aankondigen, dan krijgen we straks de klimaatdrammers kletterend op het dak van onze garage- en skyboxen. Dus kondigt de FIA nu aan dat plastic zakjes per 2025 verboden zijn langs de circuits. En ook dat per 2030 de edelste motorsport CO2-neutraal moet zijn. Gaan de bolides van de tegen die tijd hoogbejaarde titelracers Verstappen en Leclerc zoemgeluiden maken? Wellicht, maar niet per se: in het persbericht van de FIA wordt nergens gezegd dat fossiele brandstoffen in de ban gaan. Er wordt ingezet op technologie die "reduces and eliminates carbon emissions from the current internal combustion engine (ICE)." Maar als we de tekst goed begrijpen, wel vanuit de hybride (en dus niet vol-elektrische) gedachte: "The hybrid power unit will play a key role in the future of the automotive industry. The current F1 hybrid power unit, delivering more power using less fuel than any other car, combined with advanced sustainable fuels and energy recovery systems presents a tremendous opportunity to deliver a net-zero carbon hybrid power unit." De verkoopzin die er op volgt, suggereert dat het hybride-systeem waar de F1 aan gaat sleutelen, gunstige gevolgen zal hebben voor de meer dan 1 miljard verbrandingsmotor-voertuigen ter wereld: "it has the potential to reduce carbon emissions globally." Dus de klimaatdrammers krijgen minder CO2, de ingenieurs nieuwe geyle race tech voor de consumentenmarkt en de Echte Petrolheads houden voorlopig autootjes die "vroem vroem" doen als ze met 300 down the back straight komen. Eigenlijk is er maar weinig veranderd sinds de F1 in 1950 met zeven races (waaronder Monaco en de Indy500) begon. Maar voor de nostalgia en -ci hebben we hieronder de V6, 8, 10 en 12's nog een keer chronologisch aan het huilen gemaakt.