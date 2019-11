De schizofrenie van dit land in de omgang met migranten/allochtonen/Nieuwe Nederlanders is niets minder dan fascinerend. Je hebt ten eerste de Nederlandse burgerbevolking, die in grote mate schijt heeft aan waar je vandaan komt, als de nieuwkomers maar tolerant (lees: onverschillig) zijn ten aanzien van hun eigen liberale vrijheden, en tegelijkertijd de sociale rust, calvinistische reinheid en publieke regelmaat een beetje aangeharkt houden. Ga naar school, leer de taal, zoek werk, hou je jonge kinderen van het klierderspad en je pubers uit de criminaliteit, hou je wijf niet drie hoog achter in de keuken opgesloten en laat je malle godje lekker achter de voordeur, en je bent de eerste die een klein koekje bij een klein kopje koffie krijgt van de kleinburgerlijk brave Nederlandse buren.

Dan zijn er de Nederlandse media, die er een fanatieke wedloop van gemaakt hebben wie de meeste discriminatie en racisme kunnen opsporen bij de autochtone bevolking, en/of de meeste columnisten, sociale wetenschappers en vermeende benadeelden van uitsluiting kunnen opvoeren teneinde dat punt te maken. Hun spelregels: laat alle negatieve (culturele) eigenschappen, (religieuze) overtuigingen en (misdaad- en werkloosheids-) statistieken van Migratieachtergrondiërs achterwege, stel nul kritische vragen over hun rol in het toneelstuk van de Nederlandse sociale omgang, en beschuldig de Authenthieke Hollander vervolgens van het zoeken naar spijkers op laag water bij ieder "incidentje" met een lichtgetintiër of asielaanvrager. Claim tot slot morele hooggrond door Nederlanders te verwijten dat ze alleen naar verschillen kijken, en niet naar overeenkomsten, en dat we daarom een intrinsiek racistisch en discriminatoir volkje zijn, dat als knock-out punch via Zwarte Piet de zwarte piet krijgt toegespeeld.

Als laatste is er de overheid. Die propageert te leven volgens Artikel 1, en verlangt dat ook van het volk. Want met een Nederlands paspoort ben je Nederlander. Desalniettemin worden er allerlei instanties en bureaus ingeschakeld om onderzoek te doen naar verschillen in beleving tussen bevolkingsgroepen met diverse achtergronden, als ware het haalbaarheidsonderzoeken naar inclusiviteit. Dat gaat wel eens mis omdat het onderzoek te goed gaat, en dan moet er een vicepremier door het stof voor uitkomsten (2014, A. Nanninga werkte nog bij GS) met onwelgevallige conclusies (ook 2014, Graaf Denkula en Selçuk Fopturk zaten nog bij de PvdA) die gewoon waar blijken te zijn (2016, Max van Weezel leefde nog).

Die overheid doet vervolgens een nieuw onderzoek, waarvoor de statistici van Motivaction gedumpt worden ten faveure van de zacht-wetenschappelijke benadering van Labyrinth. Die gebruikt een niet-representatieve groep, schrijft dat doodleuk in de onderzoeksverantwoording ("Met de beperkte en selecte onderzoekspopulatie is nadrukkelijk geen representativiteit beoogd. De resultaten zijn geenszins te generaliseren naar de Turks-Nederlandse bevolking in haar geheel"), en schuift daarmee ieder risico op schurende conclusies van het bord van de Nederlandse Turken, zo, huppakee, naar één groot verwijt op het bord van de Nederlandse Nederlanders: alle niet-representatieve Turkse Nederlanders die deelnamen aan het onderzoek (die dus geen voor jihadisten juichende, Erdogan stemmende, in Diyanet-moskeeën biddende en/of op Nederlandse bruggen en Hollandse pleinen met Turkse vlaggen zwaaiende Turken zijn) voelen zich Nederlandse Turken, en tevens gediscrimineerd door Nederlandse Nederlanders. En zo is het universum weer in het reine met zijn gewenste politieke correcte zelf, want nu is het toch weer gewoon Onze Witte Schuld. Opluchting alom!

(Onderzoeks-PDF)

(Hee geinig toeval, ze gaan ook een "Pietenmonitor" maken.)