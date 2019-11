Hallo Brabant. Even allemaal stoppen met de carnavalsvoorpret en zoeken naar deze lafbek die op 28 september een conductrice van 63 van achteren op haar hoofd heeft geslagen. Ze raakte meteen bewusteloos. En verder wat de politie zegt: "Iemand van achteren aanvallen is laag en laf. Een 63-jarige conductrice knock-out slaan is onacceptabel. Daarom vragen we u om mee te denken en ons te helpen de dader van dit geweld te vinden. Het is een licht getinte man van zo’n 35 jaar, die opviel door zijn Vlaamse accent. Hij is klein van stuk, zo rond de 1.65m, tenger en heeft kort donker haar, opgeschoren aan de zij- en achterkant. Hij droeg een wit trainingsjack en een zwarte broek." Ja klootzak, je laffe daad staat op camera. Tant pis.

Durft ie wel