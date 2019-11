Waarschuwing voor alle hardwerkende ruggengraten van de samenleving die vanavond weer in de voiture stappen om op huis aan te gaan. De weermensen van Weerplaza geven een code turquoise af voor de regio's Oost-Nederland en West-Nederland (ook wel bekend als: heel Nederland). Het gaat hagelen en regenen als een tierelier en dat kan in ons land vol bekwame bestuurders maar één ding betekenen: BOTSINGS. Dat wordt dus aansluiten in de file en bij thuiskomst uw koud geworden AVG'tje in de magnetron plaatsen terwijl LINGO net is afgelopen. Maar niet getreurd, want morgenochtend tijdens de ochtendspits is het wéér bal. Gratis tip van ons: u kunt ook gewoon overnachten in de buurt van uw werk, bijvoorbeeld in een door bijschnabbelende NPO-gezichten gepromoot Van der Valk Hotel.