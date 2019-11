Het is januari 2047. Opa vertelt over de winter van 2018. In de winter erop, die van 2019, zou de helft van de Nederlandse bevolking uitsterven door auto-ongevallen. Toen iedereen op weg was naar Bartlehiem voor de Elfstedentocht kwamen er op de A32 alleen al 2.930 mensen om het leven. In het strooizout zat namelijk PFAS en dat mocht toen niet meer, net als heel veel andere dingen in die tijd niet meer mochten van D66 & GroenLinks. Directeur Ardin Bos van de Zoutbank sprak destijds nog de hoop uit dat meer automobilisten met het ov zouden gaan, maar hij wist toen nog niet dat de NS en Prorail er echt helemaal niks kunnen. De massale sterfte door auto-ongelukken was het begin van het einde van Nederland. Tel erbij op een stookverbod wegens CO2 waardoor iedereen stierf van de kou, niet dat er überhaupt nog hout te vinden was, want dat werd allemaal in biomassacentrales gesmeten. Er was tevens een verschrikkelijke hongersnood, want Tjeerd de Groot had genocide gepleegd op de boeren. Ook waren alle vissers met hun kotters gevlucht naar de andere kant van de zee. Voorts vroren er ieder jaar steeds meer kinderen dood op straat, er waren immers niet genoeg woningen meer. Bovendien kostte een burgeroorlog om Zwarte Piet aan 6 miljoen het leven.