Rob Jetten heeft heus wel meer geld voor onderwijs geregeld, hij dacht alleen dat het pas voor volgende week af moest. Sowieso hebben ze Rob Jetten nooit verteld dat je meer geld voor onderwijs ook moest leren voor de repetitie. En de zus van Rob Jetten had op een verkeerd linkje geklikt en toen is de computer gecrasht en toen was meer geld voor onderwijs opeens verdwenen. En Rob Jetten was eerst een schrift kwijt en toen had hij een ander schrift en toen vond hij dat ene schrift weer maar nu staat meer geld voor onderwijs in het andere schrift maar dat ligt nog thuis. En voor wie dat niet gelooft: De Hond heeft meer geld voor onderwijs opgegeten.

Een echte kennispartij!