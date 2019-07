De Nederlanders beginnen het in de gaten te krijgen. Eindelijk !

D66 is een volstrekt overbodige, zelfs anti democratische partij geworden.

De oorzaken zijn duidelijk.

Allereerst natuurlijk de arrogante snoever Pechtold, die met zijn "vliegenafvangen" gepraat, in keurige glimmende pakken met dito manchetknopen, ons jarenlang in de maling heeft genomen. Volstrekt onbetrouwbare politicus geweest en het is ongelofelijk dat nog steeds voor deze meneer "de hand boven zijn hoofd "wordt gehouden.

Typisch die heden ten dage ongezonde Nederlandse vriendjespolitiek , netwerkjes en kartelvorming . Eigenbelang eerst, dan Nederland !!

Ten tweede heeft men in D66 een paar van die ongekend grote non-valeurs zitten , zoals de vriendin van Beatrix mevrouw

"de minister" Ollongren.

Zij heeft de grondbeginselen van de oprichter van die partij,wijlen van Mierlo , verraden, door afschaffing van het referendum . Ook weer zo'n onbetrouwbaar iemand, die daar zit uit eigenbelang en niks presteert verder.

Maar ook die de D66 dief van onkosten inzake Brussel, Sophie in't Veld ( pikte ruim 370 duizend euro uit de staatskas) doet de partij geen goed. (Heeft zij al een terug betalings- regeling, of horen wij er niets meer over ? Want dat is ook de Nederlandse politiek,. Zwijgen en wegkijken) Er zitten nog wel meer minkukels.

Dat zit er nu een meneer Jetten, zonder uitstraling en een man met wie ik eigenlijk een beetje medelijden heb. 't Is niks en 't wordt niks.

Ook leuk is dat de eurofielen in D66, die ons land aan Brussel willen verkopen, terug in hun hok zijn gezeten heel stil zijn.

D66, kost ons geld en we kunnen die partij missen als kiespijn.

Het is over en uit met de club van Pechtold.