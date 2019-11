Dit is een bericht aan alle mensen in de sociale huur, iedereen die bij de Albert Heijn in de rij staat te zweten in de hoop dat er genoeg saldo op de rekening staat, iedereen die keihard moet werken om het hoofd boven water te houden, iedereen die zich groen en geel betaalt aan belastingen, iedereen die de helft van z'n inkomen kan inleveren bij de overheid, iedereen die het minimumloon pakt of gewoon iedereen die zin heeft met z'n kop op een bureau te bonken net zo lang tot er in het voorhoofd het logo van de vvd is gestanst. Nederland heeft een NIEUW LOGO. We hadden al een vlag, we hadden al een wapen, zo'n homosensuele leeuw met een dildo in z'n hand, we hadden Johan Cruijff en we hebben Max Verstappen en Calvin Stengs en Daphne Schippers, maar nu hebben we ook een LOGO. "Er staat LUL in het Hebreeuws", zegt iemand op GSHQ, maar na goed kijken en lang turen ontwaren we 'NL' en een tulp. Kosten: 200.000 schamele euromannetjes. Of zoals Sigrid Kaag het noemt: "Een klein bedrag." Over haar maken we ons nu toch wel wat zorgen, want als je zo lang met je hoofd in je eigen reet zit krijg je op een gegeven moment geen adem meer. Maar goed, als je land bij iedereen associaties oproept met coke, hoeren neuken, gewelddadige mocro-oorlog, hasj, een lange rij voor het Anne Frank Museum, gekke wiet en verzorgd voetbal, dan is een nieuw logo inderdaad wel zo handig.