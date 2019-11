Imanuelle Grives, bekend van films en series als [nog opzoeken, red.] en [ook nog opzoeken, red.], oftewel we liegen geen woord als we zeggen dat we hier te maken hebben met de Meryl Streep van Nederland. Grives, de cultureel verantwoorde spits van het Medellínkartel en tevens de eerste harddrugsdealer ooit met een Cinevillepas op de zakelijke rekening, verkocht harddrugs op Tomorrowland en wreef toen in haar eigen vlek met dat maffe verhaal over 'voorbereiden op een rol'. Geloofde natuurlijk niemand en toen kroop ze maar in de rol van Calimero. Ze had last van spanning, ze zat niet lekker in haar vel, ze had angstaanvallen, ze wist niet wat ze deed, ze kampte met paniekaanvallen, ze is ook best wel zielig, ze had slaapproblemen, ze worstelde met haar bestaan, ze leefde in een bubbel en de media-aandacht vond ze ook heel erg. Blablablabla. De pillen, mdma, coke, speed, wiet, hasj en keta die ze aan mensen wilde verkopen take no prisoners, maar de Belgische justitie waarschijnlijk wel. De eis is twee jaar cel en in België betekent dat voor een buitenlander dat je een derde van die straf daadwerkelijk uit moet zitten. Na de klik tweetjes van Ome Victor, die is erbij.

UPDATE: TWEE JAAR CEL VOOR GRIEVENS...

UPDATE: ... al is dat netto allemaal wat minder