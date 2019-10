Gadverdamme het verhaal zonder winnaars wordt steeds verdrietiger. Blijkt dat een van de drugsvriendinnen van Imanuelle Grives de voor feestgangers bestemde doping gewoon in haar foef had gedouwd. Stel je was wél door de security van Tomorrowland gekomen, dan had je al die arme drugsgebruikers een snuifje gegeven van spul dat verdraaid dicht bij je ingewanden heeft gezeten - al willen we helemaal niet weten hoe die dope vanuit Zuid-Amerika naar Nederland wordt gesmokkeld. Enfin, het Belgische OM callt 'allee bullshit' en eist achttien maanden (edit:) twee jaar gevangenisstraf. En dat allemaal terwijl Grives een slachtoffer is. Ze is slachtoffer. Slachtoffer. Ze is Slachtoffer. Begrijpen jullie wel dat ze slachtoffer is. Zij is het echte slachtoffer. Grives is slachtoffer. SNIK SNIK SNIK SLACHTOFFER

Ja wat is het nou