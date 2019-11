Stuk beter herkenbaar dan de "zeer donker getinte" Eef Hoos gister. Maar goed, zelfs Market Garden was inmiddels VOOR NIETS, want de Arnhemse portieken zijn ook niet meer wat het geweest zijn. De twee onderstaande "mannen" beroven een echte man van zijn portemonnee nadat de rechter laffe jatnek het slachtoffer tegen de grond sucker puncht (ja dat is Nederlands, de taal groeit nu eenmaal mee met de tijd, net als Arnhem). Gebeurde allemaal afgelopen 15 september. Dus bent u, of kent u een van de verdachten? Doe dan het juiste en zet uzelf het land uit of "Bel de tiplijn van de politie op 0800-6070 of Meld Misdaad Anoniem als je een anonieme tip wilt doorgeven: 0800-7000".