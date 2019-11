Geachte reaguurders, hier volgt een mededeling van huishoudelijke aard. GeenStijl stopt per direct met het schrijven van topics over bepaalde mensen. Vanaf nu kunt u op deze website dus alleen nog topics lezen over mensen, die geen bepaalde mensen zijn. Het is even niet anders. Want we suis-en wel allemaal Charlie enzo, maar na dit soort bedreigingen waarschuwingen moeten we wel. Wij willen natuurlijk niet de sjaak zijn. Mocht GeenStijl.nl wat trager laden, dan komt dat omdat wij met zijn allen zijn ondergedoken in de PersVeilig Bunker van Marcel Gelauff. We hebben nog wel een vraag aan de reaguurders. Is. Er. Iemand. In. De. Zaal. Die. Ook. Maar. Enig. Idee. Heeft. Waar het over ging?