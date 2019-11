Rammstein-eindbaas Till Lindemann heeft een nieuwe clip, een gruwelijke nieuwe clip als begeleiding van een gruwelijk nummer, maar het MAG NIET van YouTube wegens zand in de poes of iets dergelijks. Hoe het internet van een verzameling vrije geesten is verworden tot een laffe aftikker die muurvast in de houdgreep van censuurcommissies van grote commerciële partijen ligt, gadverdamme. Dit is KUNST en we gaan een stel stoffige brand safe kantoorklerken ons niet laten vertellen wat wel en niet salonfähig is. Je hoeft het niet te bekijken, kom nou. Dus hier wel gewoon te zien, als ode aan gelukzalige vrije expressie, creatieve geesten en verwrongen kunstuitingen, alsook een ode aan Till Lindemann. En als je dan toch bezig bent, koop er dan meteen maar een dichtbundeltje bij.