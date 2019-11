Eerste even de (nu bekende) feiten: volgens RTV Noord kan 'niemand in of uit' het politiebureau in Zuidhorn, omdat dat door boze boeren wordt geblokkeerd. De boze boeren zijn boos omdat er een boer uit Westerkwartier (waar Zuidhorn tegenwoordig onder valt) is gearresteerd. "Volgens politiewoordvoerder Ernest Zinsmeyer hield de gearresteerde boer, een 54-jarige man uit de gemeente Westerkwartier, twee rechercheurs vast in zijn woning. Die waren daar vanwege een lopend onderzoek. Waarover dat onderzoek gaat, wil de politie niet zeggen. Volgens Zinsmeyer wilde de politie de man horen, maar is hij geen verdachte in het onderzoek." Verder meldt de zender: "In verschillende boerengroepen op sociale media wordt gezegd dat het gaat om de boer die tijdens het boerenprotest in Groningen een politiepaard aanreed."

Als je politie-agenten in je huis vasthoudt, dan is het niet zo raar dat je wordt gearresteerd. Wat wel heel raar is, is na zo'n arrestatie meteen het politiebureau blokkeren. Maar na de acties op het Malieveld is dit dus het nieuwe normaal voor de boeren. Kunnen ze morgen het huis van Gerrit Hiemstra blokkeren als het rotweer wordt. En dan overmorgen met zijn allen op de trekker naar de villa van John de Mol als de woorden bij Lingo te moeilijk zijn, daarna de bakker blokkeren als het brood niet lekker is en de bioscoop blokkeren als de film tegenvalt. Is #blokkeerschaamte al trending?

UPDATE 22u56: Blokkade voorbij. "De politie ging daar in gesprek met de vrouw van de boer. Na ruim een uur besloten de boeren om de actie te staken en weer naar huis te gaan. 'We hebben ons punt gemaakt. De boodschap is overgekomen. En we willen het wel vredig houden', aldus de actievoerders." Goed zo jongens. De opgepakte boer zou de schoonvader van de boer die het politiepaard aanreed zijn.