Wisten we niet, maar "innovatie" betekent kennelijk "het overschrijden van ethische en morele grenzen". Althans, wel bij (nota bene) de Nationale Politie. Die hebben vandaag een bullshitbingo-dag, intern beter bekend als een "innovatiecongres". Mogen we ons even hardop verbazen over de matter-of-factness waarmee deze organisatie voor wetshandhaving en openbare veiligheid zich over ethische en morele grenzen meent te moeten innoveren? Dat we aan alle kanten getapt, gekentekencamera'd en gedatakoppeld worden door onze onbetrouwbare, wantrouwende overheid, dat wisten we wel. Maar dat ze er openlijk, bijna trots zelfs, hun congressen mee aankondigen, dat is wel een brutale innovatie in de taakopvatting. Zolang ze trouwens met dit soort houtje touwtje wazige woordenwoudje scrum boards aan het prutsviolen zijn, gaan ze vooralsnog alleen maar de grenzen van de kantoorbezigheidstherapie over.