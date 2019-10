Het is zoooooo grappig dat sukkels van regeringspartijen op het Malieveld hun steun uitspreken aan demonstranten die protesteren tegen het beleid van de regering terwijl op een geïmproviseerd podium leden van de regering het regeringsbeleid staan te verdedigen. Ze weten het gewoon niet meer. Ze doen maar wat. Vier jaar lang hollen als een blind paard en dan weer vier jaar lang stilstaan omdat er niks van klopt. Nu zit iedereen weer met z'n hoofd in een stikstofhoop en dus komen Rutte (wie?) & co met een stel 'spoedmaatregelen'. Zoals snelheid drastisch omlaag. In 2012 mochten we ineens 130 rijden en dat was volgens Schultz van Haegen (o ja dat was die) 'een historische stap'. "De weggebruiker krijgt de ruimte en mag harder rijden, rekening houdend met veiligheid, natuur en milieu." HAHA yeah right, en een paar jaar later is het complete paniek in de tent, is 130 sinds 1 oktober op een paar plekken al helegaar geen 130 meer en moet alles anders wegens 'spoedmaatregel', en straks bedenken de volgende opportunistische clowns weer wat anders. Echt. Ze doen maar wat.