In de categorie 'subtiel verschil van inzicht tussen twee personen' vandaag het op een na laatste hoofdstuk in het boek Geert Wilders vs. Junaid I., met de I van - laten we eens een gok doen - Iqbal. Junaid (27) staat voor de rechter omdat hij vanuit Pakistan naar Nederland was gekomen om Geert een radicaal-islamitische motie van afkeuring te doen toekomen: "Met Gods wil zal ik die hond, die belediger, naar de hel sturen. Net zo lang ik leef, ik zal deze missie niet annuleren." En dat allemaal vanwege een paar cartoons. De 'missie' faalde natuurlijk jammerlijk; hij zit tegenwoordig tussen z'n terroristenvrienden in de EBI Vught, te huilstruiken dat het regime zo zwaar is. Nu heeft Junaid het momenteel sowieso niet zo makkelijk gezien het feit dat z'n daddy door Donald Trump naar de 72 maagden is geholpen, dus een beetje medeleven is wel op z'n plaats, OKEE? Vandaag de inhoudelijke behandeling en met een beetje geluk komt het morgen tot een allesbeslissende staredown tussen Junaid en Geert, zin in! Livetweets van Tante Sas na de klik.

