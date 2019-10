Vergeleken bij dat doodzieke parcours in Chili en die andere Zuid-Amerikaanse stadsklappers is de Nijmeegse City Downhill natuurlijk een beetje een lullige Sesamstraat Run, maar het is desondanks ongelooflijk cool dat er mensen zijn die de tijd en moeite nemen deze extreme sports-evenementen in Nederland te organiseren. Bovendien levert het alleraardigste beelden op, in casu van winnaar Tristan Botteram, de beste en rapste downhill mountainbiker die we hebben in dit land, en de laatste keer dat ome Mosterd op de heide met z'n Kenosha van een verhoginkje sprong brak de voorvork doormidden en mocht z'n mammie 'm komen halen. Einde anekdote.