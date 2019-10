Ze zaten even in zwaar weer, maar Thierry en Geert komen uit Zeeland, en daar kennen ze maar één antwoord op tegenwind: extra hard trappen. Erdogan laat in het licht van Nederlandse ontwikkelingen via een woordvoerder weten Noord-Syrië wellicht toch maar vrij te geven en aan Nederland beschikbaar te stellen voor ons kernafval. Kuzu en Öztürk kondigden eerder vanochtend in een vlog aan zich te bekeren tot het jodendom. En de Indonesische president Joko Widodo heeft vanochtend per telefoon aan Willem Alexander zijn voornemen uitgesproken zijn land weer bij Nederland te willen voegen. Met de Partij van de Dieren gaat het overigens wat minder. Marianne Thieme verliet eind september de Tweede Kamer en ondanks dat ze er toch al nooit was kost dit haar partij 43 PROCENT van de peilingzetels.