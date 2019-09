Marianne Thieme is op weg naar de politieke dierenhemel. De eerste partijleider van de Partij voor de Dieren verlaat de Tweede Kamer op 8 oktober en geeft het fractievoorzitterschap over aan Esther Ouwehand. Thieme was een tijdje geleden al wat langer afwezig wegens ziekte en kreeg toen ook nog een kledder poep van zetelroofvogel Femke Merel van Kooten over zich heen. Blijkbaar kunnen we op 2 oktober in de Groene Amsterdammer lezen waarom ze ervandoor gaat, maar gelukkig hebben we de foto's nog. En voorts zijn wij van mening dat er een einde moet komen aan de bio-industrie.

Krokodillentranen in Den Haag