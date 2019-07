Dankzij Disney tekenfilms weten we natuurlijk allemaal dat er geen rijk zo wreed is als het dierenrijk, en dat blijkt maar weer eens uit het schokkende interview met dierendissident Femke Merel van Kooten in het Algemeen Dierenblad. Medewerkers en Kamerleden zitten volgens Van Kooten als ratten in de val van Marianne Thieme. De Dierenpoes gedraagt zich beestachtig tegenover medewerkers, dwingt religekkiestandpunten op medische-ethische onderwerpen af en verbiedt Kamerleden zich met dingen te bemoeien die niet natuur, dier of milieu zijn. De quote die het allemaal wel een beetje samenvat: "Mensendingen waren voor mensenpartijen, zei ze." Wie had dat nou gedacht toen hij lid werd van de Partij voor de Dieren, vragen wij ons dan hoofdschuddend af. Hoe dan ook wensen wij mensenfractie Groep Van Kooten veel geluk met haar hervonden vrijheid. Want als een cavia in een kooitje blijven zitten is ook maar niks.