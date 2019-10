Een 36-jarige fluim van een vent werd in het centrum van IJsselstein uit het café geknikkerd. "Kort daarna kreeg een politieagent meerdere vuistslagen in het gezicht." En laat het dan maar aan Law & Order over om deze man keihard te raken. Hij mag van de burgemeester twee hele weekeinden niet in het centrum komen. Wat een genadeloze straf. Kom je aan een man zijn glaasje pils op de vrijdagavond, dan maak je 'm eigenlijk moraal dood. Schrap hem dan maar meteen uit de basisregistratie want deze makker bestaat niet meer. You can take our lives but you will never take our pilsje.