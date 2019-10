Het moet afgelopen zijn met de vele advertenties voor vliegvakanties in de Volkskrant. Dat staat in een concept "luchtvaartnota" die in handen is van de Volkskrant, dat vandaag maar een totale treiteradvertentie voor een moorddadige vliegvakantie naar Noord-IJsland bij het online bericht plaatste. Zie screenshot.

Het dagblad, dat iedere dag moord en brand schreeuwt over het milieu, over de branden in de Amazone, over de smeltende gletsjers en kreperende ijsbeertjes moet kappen met het aanbieden van spotgoedkope vakantiereisjes naar de Costa del Sol en omstreken. Zo niet, dan is de aarde over 12 jaar dood.

Idereen maar roepen dat het de boeren zijn die de boel op deze aardkloot vernielen. Maar het is natuurlijk de Volkskrant-lezer die 6 keer per jaar met Corendon naar Brazilië vliegt. Kan die Volkskrant-lezer ook niks aan doen. Dat komt door de vele advertenties voor goedkope vliegvakanties in de krant, en die dagelijkse mantra in de Volkskrant-kolommen dat je van reizen een beter mens wordt. Eerder pleitte GroenLinks al voor een advertentieboycot bij de Volkskrant. Die plannen neemt het kabinet nu over. Want Rutte doet gewoon wat Klaver zegt.

Als gevolg van de plannen van het kabinet wordt de Volkskrant een weekblad en het personeelsbestand gedecimeerd. Sheila Sitalsing, J.P. Geelen en Bert Wagendorp raken hun baan kwijt. Sylvia Witteman wordt culinair directeur bij de Persgroep (deeltijd). Peter de Waard gaat naar het FD, waar ze niet op hem zitten te wachten. Sportjournalist Willem Vissers wordt perschef van het Nederlands Elftal, wat-ie toch al was, en Margriet Oostveen vertrekt naar Libelle. Wat er met scribenten Heleen Mees en Nadia Ezzeroili gaat gebeuren is nog niet bekend, gevreesd wordt dat ze aan het werk moeten in het Westland. Na de break voorbeelden van die verschrikkelijke vliegvakantie advertenties in de Volkskrant.

Kan echt niet meer...

Niet meer van deze tijd...

Vliegen + Varen = Seriemoord