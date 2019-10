Wij hebben ook een hekel aan die eenheidsworst, gecreëerd door die gore gele Geldmaat ;) maar om nou met je Marokkanentractor de deur van de pinautomaat in te beuken.. Zonder al te diepgravend etymologisch onderzoek te doen naar het zinnetje 'hou je kankerbek man', tezamen met het accent en de dadergeschiedenis van eerdere plofkraken, hoeven we er niet omheen te draaien dat het er stevig op lijkt dat de Marrekane weer eens zin hadden een Lamborghini met contant geld te huren. Het politiefabeltje dat plofkraken altijd mislukken is in ieder geval de wereld uit want Piet & Piet hebben de tassen gevuld en scooteren daarna lekker terug in de richting van het Osdorpplein Osdorpplein. Zou mooi zijn als Wilders en Rutte even kunnen ruziën over welk soort probleem we in dit land hebben want we hebben in ieder geval een plofkrakenprobleem.

Update. Gefeliciteerd, de eerste Geldmakker ooit geploft!