De stikstofmaatregels dy't de provinsje nommen hat, binne ynlutsen. Dat hat deputearre Johannes Kramer niiskrekt bekend makke as reaksje op de boereprotesten yn Ljouwert. "Wy kinne dit allinne mar mei-inoar oplosse, dêrom hawwe wy besletten de beliedsregels yn te lûken. "Hokker maatregels wy ek nimme, it moat mei kommunikaasje en draachflak gebeure", sa fertelde de deputearre foar in seal lilke boeren. "Wy sille maatregelen nimme moatte dy't sear dogge. Mar, we kinne it allinne mar mei-inoar oplosse. Fandêr dat wy it beslút nommen ha om de beliedsregels yn te lûken. (OmropFryslan)

Vertaling



"Tjeerd de Groot, Jesse Klaver en Rob Jetten zijn Nederlandvernielende GroenLinkse D66-zeiksnorren, die onze hele economie naar z'n grootje helpen en die ervoor zorgen dat duizenden boerenfamilies aan de bedelstaf raken en die mede verantwoordelijk zijn voor de komende voedselrellen, derhalve hebben wij besloten de beleidsregels in te trekken en de stikstofmaatregelen voor Friesland ongedaan te maken."

Kortom: Binnensteden platleggen en provinciehuizen bestormen met trekkers WERKT! Laat dit een wijze les zijn voor de rest van Nederland, aankomende maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag!

UPDATE: Video uit de mail. Boeren parkeren zo dicht mogelijk bij de deur voor het Boerendebat aan de Uni Wageningen:

VICTORIE! Provinciehuis Leeuwarden, vanmiddag