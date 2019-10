Benieuwd hoe Oranje ze staat, ook al gaan ze eigenlijk niet naar Gitmo maar gewoon keurig naar Virginia. Want gisteren uitgeleverd aan de VS waar ze in tegenstelling tot Koerdistan wél de doodstraf hanteren en die hen nu dus boven het hoofd hangt. Maakten deel uit van vier Britse IS-leden die zich ontfermden over o.a. vier Westerse gevangenen. Slechts een van hen overleefden het (na breek). Inmiddels zijn ze natuurlijk vol van niets dan berouw, dus de reclassering neemt het over vanaf hier! "‘It’s not something that I’m in agreement with and if there is anything that I have done which may have caused some kind of distress to her or her father while he was in detention then I apologise for that.’" Okay, zand erover. Bekentenis van rol in gijzeling, na de breek.

Het enige overlende slachtoffer van De Beatles.