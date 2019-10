Geen idee of het klopt want als we het modewoord 'stikstofuitstoot' horen moeten we tegenwoordig ineens heel nodig naar de wc. Maar volgens een Franse studie stoten motorfietsen kennelijk tot 11,1 keer meer koolmonoxide en tot 6,1 keer meer stikstofoxide (brb) uit dan benzineauto's. Sta je dan met je elektrische drol Nissan Leaf op de oprit, een wit voetje te halen bij je makkers van GroenLinks, maar ook met een Harley in de schuur. Dan ben je dus een vieze vuile viezerik. En we weten allemaal hoe het gaat. Langzaam maar zeker zal de motorrijder uit het straatbeeld gepest gaan worden, door een stel klungels die nog nooit op een motor hebben gezeten laat staan weten hoe het voelt over de dijkwegen van de IJssel te zoeven, net zo lang tot ook de motorfietsen volledig elektrisch uitgeholde scheten zijn. Een e-motor, bah. En het is al begonnen met dat getreiter richting de Hells Angels en Bandidos enzo. Clubjes der ideale schoonzonen moeten alleen kapot wegens milieucrimineel. Zin om het verkeer te regelen op een kruispunt in een stad in Azië, nu.