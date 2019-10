Een van die spaarzame momenten in dit land waarop boeren, burgers, buitenlui en klimaatactivisten met een piepklein zegeltje lsd onder de tong allemaal op een lijn zitten: voetbal spielen. Durven we wel, tegen de buitenlanders. De ontembare Hollandse leeuw speelt in Rotterdam tegen de superkneuzen uit Noord-Ierland, die er weliswaar niks van kunnen, maar desondanks gevaarlijk zijn voor de eindstand in de kwalificatiegroep. Noord-Ierland heeft twee spelers van naam: George Best, die is al 100 jaar dood, en Will Grigg, die heeft een liedje. Dus als dat geen 4-0 wordt weten we het ook niet meer. LIVE op NPO3 en alle belanghebbende updates volgen hieronder dus lekker updaten doen. Voorspelling goaltjes: Depay, Babel, De Ligt (kopbal) en Wijnaldum.

UPDATE: Rust. Babel mag eruit, die kan niks. Dumfries ook wieberen.

UPDATE 75" - Haha, 0-1 voor die kneuzen

UPDATE 80" - Depay 1-1! Had nog geen knikker geraakt. Staat plots zijn mannetje.

UPDATE 90" - JAAAAAAAA LUKINHO 2-1

UPDATE 92" - Depay 3-1

Alle Noord-Ieren helemaal stil - lol