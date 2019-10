Geen eigen luchtmacht, nagenoeg geen anti-luchtdoelwapens, hun tunnelnetwerk en fortificaties eigenhandig vernietigd als onderdeel van de de Turks-Amerikaanse bufferzone-deal, een open veld, bijna geen strategische diepte tussen hun voorlinie en civiele bevolking, en geen enkele mogendheid die hen steunt. Dat zijn de komende dagen de Koerdische kaarten. Afrin gaven ze wijselijk zonder al teveel tegenstand op, maar steeds meer wijst erop dat dit ditmaal geen optie voor ze is. Binnendruppelend beeldmateriaal, na de breek!



Update: een petitie die natuurlijk toch niks uithaalt en bovendien nog 85K handtekeningen nodig heeft alhier, al is het maar voor de vorm.

Video shot by @rojavaIC shows civilians fleeing Sere Kaniye following first Turkish strikes. pic.twitter.com/3iIMUg2wjI