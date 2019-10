SnelleGoogleVertaling: "Volgens de eerste bevindingen werden twee mensen gedood in #Halle. Er waren verschillende schoten. De vermeende daders vluchten met een voertuig. We duwen hard en vragen de mensen om in hun appartement te blijven." En dat op Jom Kippoer. Polizei-Zwitter hier.

BILD meldt machinegeweer en handgranaat bij de synagoge aan de Humboldtstrasse in Halle (bij Leipzig, Oost-Duitsland, maps). Met het machinegeweer is geschoten, mogelijk op een vrouw, en de granaat is aangetroffen op een joodse begraafplaats, die een paar kilometer noordelijker gelegen is. De dader(s) is/zijn op de vlucht per auto.

Update 13:27: Nabij gelegen treinstation Halle is in lockdown.

Update 13u35: Wiki synagoge Halle, waar ter plaatse ook een begraafplaats is.

LIVE 13u38: Livestream nieuwsverslag (in het Duits) hierboven.

Update 13u42: Politiewoordvoerder spreekt van meerdere daders, die op de vlucht zijn. Bild zegt dat ze camouflagekleding dragen.

Hulzenfoto 13u46: Dat zijn flinke units. Shotgun? Livestream spreekt over 'machinepistolen'.

AANHOUDING 13u48: Eén man aangehouden door politie. (Nu wachten op het standaard bericht 'er was maar één dader'.) Ooggetuige zegt dat hij völlige kampfausrüstung droeg.

Granaat 14u01: Tageschau zegt dat de granaat niet is gevonden, maar is gegooid.

Schoten update 14u04: Er zou ook 15 kilometer van Halle geschoten zijn, te Landsberg.

BEELD: FOTO VERDACHTE. Helm, camo, shotgun/jachtgeweer, en is dat een GoPro op zijn hoofd? Daaronder:

SCHIETVIDEO: Van de beschieting bij de synagoge. Dubbelloops jachtgeweer, hij herlaadt zichtbaar tijdens het schieten. Dit zou één dader (van de twee verdachten) zijn. Beelden, gedrag en uitrusting wijzen vooralsnog richting een rechtsextremistische aanslag. Nazi, dus.

Update 14u40: Dodelijke slachtoffers zijn een man en een vrouw. Volgens een ooggetuige heeft een dader geprobeerd de synagoge binnen te vallen. Hij vuurde keren met een geweer en een machinegeweer op de deur, en gooide granaten onder de deur.

Update 15u30: Op nieuwe beelden via Bild-livestream is te zien hoe de dader die uit de auto stapte om te schieten geraakt lijkt te zijn door de politie.

Update 15u35: Volgens een politiewoordvoerder zijn er twee slachtoffers met schietwonden in het ziekenhuis opgenomen.

Update 16u13: De gevluchte dader zou op de B91 tussen de dorpjes Deuben en Werschen een frontale botsing hebben gehad met een vrachtwagen, meldt Bild. Speciale eenheden zijn aanwezig en er zouden meerdere wapens in de kofferbak zijn gevonden. Ook in Gollma zou een busje zijn aangehouden. Volgens bronnen van Bild heeft ten minste één van de daders de Duitse nationaliteit.

Update 16u25: De twee in het ziekenhuis opgenomen slachtoffers zijn volgens de autoriteiten zwaargewond. De gedode man zou zijn neergeschoten in de buurt van een dönertent, de gedode vrouw in de buurt van de synagoge.

Update 16u32: Foto van arrestatie bij kinderdagverblijf in Landsberg







Nieuwe video (15u33) schutter

VIDEO. Schutter met shotgun bij synagoge

Andere foto, toont twee wapens

Ooggetuige beschrijft camo-kleding

Hij zegt op 0:34 "molotovcocktail oder granaat"