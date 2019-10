Persbericht. Wij klikken, want 'Klashorst? Leeft die nog?' In 2017 had ie nog tbc & hiv maar kennelijk is de kwast sterker dan het virale kwaad, en de stad had hem nodig. Is wel zo, want toen zagen we dit plaatje ⏫⏫, en nu is het natuurlijk een Kunst Omdat Het Moet Topic. Persbericht + video hieronder na de breek, over zijn nieuwste/laatste expo in de Paleisstraat in Amsterdam (da's bij de blokkeerviezerds rechtsaf en aanbellen in het portiekje naast Willy & Max). Onduidelijk of deze Mohammedcartoon er ook tussen hangt.

Nog enkele dagen te zien in het centrum van Amsterdam!

Op de opening afgelopen vrijdag van “New Paintings” kwamen bijna 400 bezoekers af, die een optreden van de legendarische punkband van Peter Klashorst en Rogier van de Ploeg [hier ontbreekt een stuk zin maar we denken 'voorgeschoteld kregen' - red.]. Het publiek ging uit zijn dak en deed ook gewoon mee met zingen, toeteren en spelen.

Ook de verkoop van de werken loopt heel goed. Bijna de helft van de werken zijn al weg. Nog enkele dagen is het werk te zien tot zondag 13 oktober aanstaande, in de nieuwe galerie en vrijplaats “Vrij Paleis” in de Paleisstraat nr. 107 te Amsterdam. Openingstijden: 13 - 18 uur, vrijdag en zaterdag tot 20:00 uur of later.