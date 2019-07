Vroeger (toen niet alles, maar toch het een & ander wel) beter was, had je één man die je post en je postpakketten bezorgde. Die man was een meneer. Een Nederlandse meneer. Een Nederlandse meneer in een zwart uniform. Een meneer van de PTT, het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie. Een meneer die niet alleen betrouwbaarheid uitstraalde, maar ook betrouwbaar wás.

Maar sinds de privatiserings-ellende is dit mooie bedrijf aan flarden geëxplodeerd en de brokstukken muteerden in allerlei bedrijven waarvan het personeel rond raast in roestige busjes. En de Nederlandse meneer in uniform is vervangen door naar tabak stinkende, ongeschoren types afkomstig uit de moslimse parallelle samenleving, die nauwelijks Nederlands spreken, altijd chagrijnig zijn vanwege de tijdsdruk en de haast, die nooit hebben gehoord van omgangsvormen en die door de intercom van mijn woning roepen: "Ja, keb 'n pakketsje voor jouw!".

Dat types afkomstig uit de moslimse parallelle samenleving met zekere regelmaat poststukken of kranten weigeren te bezorgen of zelfs vernielen omdat er in of op die poststukken of kranten iets staat afgebeeld over de massamoordenaar en kinder-schender die hun idool en lichtend voorbeeld is, is algemeen bekend. Maar Nederlandse autoriteiten en overheden die geacht worden onze mores, onze verworvenheden, onze regels en de betrouwbaarheids-eisen voor onze bedrijven en instellingen te handhaven en beschermen, hebben zichzelf getraind in wegkijken.