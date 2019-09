- Illustratiefoto: niet de jongeren uit het verhaal -

De 16-jarige Chayenna gaf een sweet 16-tuinfeestje, en dat had al een extra lading. Ze is een diabetes type 1-patiënt en heeft nog maar 10% zicht. "We hebben uiteindelijk besloten om toch maar een feestje te geven, wie weet ziet ze volgend jaar niks meer”, zegt moeder Chantalle. Nou, dat feestje verliep dus niet helemaal als gehoopt:

"Als zich om 21.00 uur ineens een groepje jongeren meldt, slaat de sfeer om. „Er kwam eerst één jongen de tuin in die ik vriendelijk heb verzocht te vertrekken”, zegt Chantalle. In de onverlichte steeg achter de tuin is het pikkedonker waarop Chantalle de zaklamp van haar telefoon aanzet. „Ik zag ineens een hele groep staan. Zeker negen scooters en een aantal fietsers.” Als de jongeman haar begint uit te schelden en de telefoon uit haar handen slaat, roept ze haar man die op dat moment hun 3-jarige zoon Fynn verzorgt. Eenmaal in de tuin verzoekt ook hij de jongen om weg te gaan, waarna het helemaal misgaat. Zes jongens slaan vader Danny tegen de vlakte en blijven hem schoppen. Ook Chantalle wordt tegen de grond gewerkt. De buurt hoort het geschreeuw van de 10-jarige zoon Jaeden die alles meekrijgt van de mishandeling van zijn vader. De gealarmeerde politie is snel ter plekke. „Ik herinner me de sirenes nog, toen zijn ze gevlucht. Verder weet ik weinig meer, omdat ik buiten bewustzijn ben geraakt. Je moet er niet aan denken wat er was gebeurd als de politie later was gekomen”, zegt Danny geëmotioneerd. (...) De twee meter lange Danny heeft er een zware hersenschudding en meerdere blauwe plekken aan overgehouden."

Ouders getraumatiseerd, broetjes ook, en Chayenna zelf "wil niet meer naar school uit angst dat het medescholieren waren." Er is een 16-jarige jongen gearresteerd en weer vrijgelaten, maar hij blijft wel verdachte in het onderzoek.





