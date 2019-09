Dit land is gebouwd op krachtige mannen die vrijwillig hun slang tevoorschijn halen en de boel onderspuiten ja. Maar in hun aanhoudende campagne tegen testosteron en viriliteit wil de EU deze laatste hoeksteen van onze high trust society de nek nu ook al omdraaien. Zit allemaal als volgt. 80% (19K man) van het Nederlandse spuitkorps bestaat uit vrijwilligers, 20% (5K man) uit beroeps. Op het platteland bestaat het zelfs volledig uit vrijwilligers want daar smeult er nog niets in de samenleving. Qua vaardigheden bestaat er nauwelijks nog verschil tussen de pro's en hobbyisten. Maar volgens nieuwe EU-regels moeten vrijwilligers nu ook betaald krijgen, en dit zou het einde betekenen van de brandweer zoals wij die kennen, want de kostenpost is enorm. De vrijwilligers krijgen nu nog zo'n 2000 tot 3000 euro per jaar, maar volgens de EU moet daar straks gewoon een volwaardig uursalaris voor in de plaats komen. Nou, noem ons een stel realisten, ons MAATSCHAPPELIJK LICHAAM wordt hier natuurlijk gewoon verzwakt zodat de Federale EU-Brandweer er doorheen gefietst kan worden!11!