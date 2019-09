Ontketende ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers gisteravond laat. Meestal gaan die godvrezende lui tegelijk met de kippen op stok. Maar Segers kon maar niet slapen van de virulente jodenhaat op de NPO bij BNNVARA, en hij dropte bovenstaande tweet ter elfder ure, waarvoor hulde. Het idiote is; matineus antisemitisch radiofragment slingerde al de hele dag in de ether, en pas toen GeenStijl er aandacht aan besteedde, ontstond de ophef en de slappe excuses van BNNVARA, alsook de woede bij Mijnheer Segers, die als coalitiegenoot mede-verantwoordelijk is voor de 800 miljoen euri's die ieder jaar naar de NPO gaan. Enfin. We zien het pamflet "Geachte adverteerders van BNNVARA" in NRC Handelsblad en Volkskrant en een doortastende Minister Slob met belangstelling tegemoet. Komt u maar.

UPDATE: CIDI: "BNNVARA HEULDE AL EERDER MET NAZI'S.

Het Gewraakte Fragment