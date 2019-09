Is er nu een Marokkanenprobleem of een Meaucreaumaffiaprobleem

Definitiekwesties! Wij vinden dat iedereen zijn (of haar, wel zorgvuldig zijn, red.) woorden altijd heel erg zorgvuldig moet kiezen dus u kunt ons niet blijer maken dan met een definitiekwestie. Gelukkig begon Mark Rutte vanochtend tijdens de APB over het volgens hem niet bestaande Marokkanenprobleem. Nou werkt het met problemen eigenlijk hetzelfde als met ontkenningen. Als je zegt dat ze niet bestaan, dan zijn ze er al. Enfin, Geert kopte de verbale voorzet dankbaar in en probeerde zich er zo strafrechtelijk zuiver mogelijk van af te maken. VIDEO.