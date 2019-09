Tekorten in de zorg. Tekorten in het onderwijs. De groeiende verdachtmakingen van boeren en het boerenbedrijf. Onzekerheid die het nieuwe radicale klimaatbeleid met zich meebrengt. Stijging in steekincidenten. De fopcrisis na het stikstofbesluit, en het vastlopen van Bouwend Nederland. Het huurwoningentekort. De illegalensituatie. Het migratieprobleem. De prangende integratieproblematiek. Het eindeloze islamvraagstuk. Afkalvende democratische inspraak. Soevereiniteitsverlies aan de EU. Georganiseerde misdaad. Zwarte Piet. De groteske geldverspilling van een agressief ideologische publieke omroep, en de aperte onmogelijkheid om daarop te bezuinigen. Internetcensuur. Straatliquidaties door drugsmaffia. Politieke vervolgingen van oppositieleiders. De wankelende rechtsstaat. Nee joh. Daar ging het gisteren allemaal niet over. Het was vooral ontzettend gezellig tussen de Haagse heren en dames van de kartelpartijen. Vandaag bevragen ze MinPres Rutte, dus komen al die onderwerpen wederom niet ter sprake. Hoeft ook niet: er komt een nieuw Wopkefonds dat alles op gaat lossen, dus waar we hebben we het nog over. En ach, misschien zijn wij wel gek, is dít onze Gouden Eeuw, en is dit land inderdaad simpelweg het paradijs op aarde. Livestream na de breek, mariakaakjes en Haagse bakkies zelf regelen.

GSTV Samenvattingen van APB dag 1:

En wie deed er weer als enige niet gezellig mee?